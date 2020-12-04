Ольга Орлова переживает траур по поводу смерти подобранной с улицы собаки

04.12.2020, 9:00, Разное

Российская певица Ольга Орлова поделилась несчастьем, произошедшим в семье из-за смерти любимой собаки, которую она подобрала на улице. В ветеринарной клинике ей говорили, что животное проживет не больше месяца, но в итоге Шена (так она назвала питомца) умерла спустя год.

По словам Ольги Орловой, на улице она подобрала «скелет с огромной опухолью», так охарактеризовали питомца ветеринары. Они даже не понимали, как животное за год умудрилось превратиться в красивую и пожилую собаку. Сама певица считает, что для Шены 2020 год выдался самым счастливым, ведь за ее жизнью наблюдали подписчики знаменитости.

Собаки не стало третьего декабря. Ольга Орлова отметила, что она ушла тихо, как и жила до этого. За прошедший год Шена продемонстрировала свою чуткость, послушание, но и усталость от зла, которое ей причинили люди. Соболезнования певице выразили не только поклонники, но и коллеги, среди которых отметились Валерия, Яна Поплавская, Владислав Лисовец и Ксения Бородина.