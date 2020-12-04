В музее-заповеднике «Царицыно» нашли нарушение антикоронавирусных норм

04.12.2020, 8:26, Новости дня

Роспотребнадзор нашел нарушения требований санитарного законодательства в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в ведомстве.

«В отношении юридического и должностного лиц ГБУК города Москвы «ГМЗ «Царицыно» составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. С учетом того, что по указанной статье решение принимает суд, административные материалы будут направлены в Нагатинский районный суд», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что в музее-заповеднике не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции, а в местах общего пользования отсутствуют антисептики. Также не организован контроль за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, проводящей уборку в зданиях.

Кроме того, несмотря на пять зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, не был усилен дезинфекционный режим, не организовано проведение разъяснительной работы по мерам профилактики, сотрудники не перешли на дистанционный режим.

Напомним, в Москве за минувшие сутки умерли 77 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.