Мнение: Движение MeToo в районе озера Чад

04.12.2020, 8:12, Разное

Боевики ИГИЛ из вилаята Западная Африка решили присоединиться к движению MeToo.

На фотографии обсуждаются проблемы трансгендерных людей в районе озера Чад и трактовки абьюзинга и харрасмента в шариатском суде, а также право смертников принадлежать к третьему полу. Один из эмиров был исключен из организации за домогательства и сексистские комментарии в Твиттере.