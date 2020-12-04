 

Мнение: Движение MeToo в районе озера Чад

04.12.2020, 8:12, Разное

Боевики ИГИЛ из вилаята Западная Африка решили присоединиться к движению MeToo.
На фотографии обсуждаются проблемы трансгендерных людей в районе озера Чад и трактовки абьюзинга и харрасмента в шариатском суде, а также право смертников принадлежать к третьему полу. Один из эмиров был исключен из организации за домогательства и сексистские комментарии в Твиттере.

Источник: Colonel Cassad



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