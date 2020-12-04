Мнение: О шокирующих планах Джо Байдена на Владимира Путина

04.12.2020, 8:10, Разное

Помнится, пока ещё действующий президент США Дональд #Трамп четыре года назад обещал поладить со своим российским визави Владимиром Путиным. И поговаривают, что в каком-то личном плане, на уровне химии, у них это получилось. Хотя на отношениях между державами не отразилось ровно никак.

Неофициально избранный президент США Джо #Байден никакими подобными химерами себя не связывает. Он на личном опыте вице-президентства хорошо знает, who is mr #Путин. Тем не менее, и у него в отношении нынешнего хозяина Кремля есть свой #план – совершенно неожиданный.

Секретом полишинеля является тот факт, что у Джо Байдена к Владимиру Путину есть большой личный счёт. По твёрдому убеждению политика, за информационной атакой на его сына Хантера – с обвинениями в коррупции, детской порнографии etc. – стоит именно российский президент. И все сливы стали возможными лишь благодаря инспирированным Кремлём кампаниям по дезинформации Америки. Уже одно это сулит непростые отношения лидеров.

А тут ещё – американский интерес. Да, путинская #Россия как проблема для США отнюдь не на первом месте. Более того, она и не проблема вовсе, а заноза в заднице. Однако тянуть нельзя и решать надо. Но как?

Оказывается, хитрый план уже сформулирован консервативной частью вашингтонского истеблишмента. И предложен Джо Байдену.

Суть его проста.

1. Путинская Россия «как она есть» — застойная авторитарная клептократия во главе с пожизненным президентом, который развязывает войны против соседей, убивает оппонентов внутри страны и за её пределами, вмешивается в выборы в Америке и Европе и при каждом удобном случае портит жизнь #США.

2. Но это происходит не от её растущей силы, а от усиливающейся слабости. Политический авторитаризм внутри страны породил экономическую отсталость и стагнацию, чьим следствием стала незащищённость. Поэтому, #Россия сомневается в доброй воле союзников и видит, что их привлекают выгодные сделки с экономически более сильными странами. Не имея возможности предложить союзникам то же самое, Россия вынуждена интриговать, дезинформировать и разжигать.

3. В то же время Россия обладает ядерным оружием и влиянием в некоторых геополитических процессах. Поэтому в американских интересах не отталкивать её и не стремиться изолировать.

4. С другой стороны, у США и путинской России принципиально разные ценности и противоречивые взгляды на международный порядок. Поэтому США не должны поступаться принципами и закрывать глаза на действия России, подрывающие американский авторитет и ценности. Необходимо давать отпор каждый раз, когда Россия переходит черту. И действовать через все каналы, как информационные, так и дипломатические. Помимо прочего это означает: активную поддержку суверенитета и независимости Украины, Грузии и Белоруссии; предотвращение дальнейшего вмешательства Кремля в выборы в США и Европе; укрепление потенциала НАТО; укрепление способности США противостоять кремлевской кибернетической и информационной войне со стороны Кремля.

5. Но самое главное, надо не забывать, что путинская Россия — далеко не единственная возможная, как и брежневский Советский Союз не был непреложной кульминацией российской истории. Другая Россия – менее авторитарная, более конструктивная за рубежом и менее враждебная по отношению к Западу и его ценностям – отнюдь не неизбежна. У России есть потенциал для положительных сдвигов. И новое руководство в Кремле, когда оно наконец сменится, не исключено, что попытается положить конец внутренней стагнации и внешней изоляции страны, будет более открытым к урегулированию наихудших из нерешенных споров (вроде Украины) и готово к подлинному сдвигу в отношениях в сторону партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Западом. Надо просто немного подождать.

Как думаете, Джо Байден – дождётся?