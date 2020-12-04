Анна Нетребко до сих пор не оправилась от перенесенного коронавируса

04.12.2020, 8:06, Разное

Российская певица оперы Анна Нетребко пояснила о состоянии здоровья после выздоровления от коронавируса. Народная артистка РФ еще не пришла в себя окончательно, но поправиться ей удалось в течение восьми дней.

Солистку Мариинки Анну Нетребко госпитализировали с диагнозом коронавирус 17 сентября накануне дня рождения, поэтому праздновать 49-летие ей пришлось на больничной койке. В клинике она провела чуть более недели, восемь дней понадобилось врачам, чтобы поставить певицу на ноги.

По словам Анны Нетребко, петь она начала сразу после выздоровления, но «дисбаланс» в организме она все еще ощущает. При этом коллеги певицы оперы по Мариинке аналогичным образом жалуются на ощущение «ломоты и отечности». Сама исполнительница считает, что после инфицирования коронавирусом организм «дает сбой», от которого будет оправляться даже после выздоровления.