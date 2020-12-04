 

Обнищавший Пригожин объяснился за отдых с Валерией в Дубае

04.12.2020, 8:06, Разное

Российский продюсер Иосиф Пригожин, жаловавшийся на нищету звезд после начала пандемии, объяснил, почему он отдыхал в ОАЭ. По словам супруга Валерии, к 51 году ему удалось накопить достаточно средств, чтобы иметь возможность отдохнуть в Дубае.
Жалуясь на нищету, в первую очередь Пригожин хотел привлечь внимание правительства к проблеме, с которой столкнулись около 600 тысяч человек, работающих в сфере шоу-бизнеса. Именно они остались без работы и средств к существованию. Продюсер отметил, что ему ничего не мешало «помалкивать», нежась на солнышке, ведь он успел достаточно заработать, чтобы наслаждаться жизнью.

В Арабские Эмираты Иосиф Пригожин с супругой Валерией улетели еще в середине октября в рамках отпуска. После этого на него обрушился шквал критики. Продюсера обвиняли в лицемерии после многочисленных жалоб на нищету и лишения.



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