Гривна еще немного подорожала по отношению к доллару

04.12.2020, 7:54, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 декабря.

Гривна к доллару подорожала на 14 копеек: с 28,44 грн/$ до 28,30 грн/$. Накануне стоимость украинской валюты повышалась на 12 копеек.

Курс украинской валюты к евро снизился на восемь копеек: с 34,32 грн/€ до 34,4 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,76 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.