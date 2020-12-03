 

Ракета «Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовала с Плесецка

03.12.2020, 5:22, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах российского военного ведомства стартовала с космодрома Плесецк, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – приводит текст сообщения военного ведомства ТАСС.

«Стартовавшая в 04.14 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения «Союз-2.1б» в 04.16 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», – сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В 04.24 мск головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат», блока космических аппаратов (КА) системы спутниковой связи «Гонец-М» и космического аппарата штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

«Гонец» – российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

Напомним, 2 декабря российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Кроме того, 25 октября ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. В установленное время навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» достиг расчетной орбиты.



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