 

Китайский зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов грунта на Луне

03.12.2020, 5:22, Новости дня

Возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» завершила работу по сбору реголита – сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны, сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

Всего планировалось собрать 2 кг лунной горной породы в научных целях и для подготовки к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли. Как уточняется в заявлении организации, 2 декабря в 22.00 утра по пекинскому времени (17.00 мск) структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) после 19 часов работ по сбору гравия «успешно завершила упаковку образцов». В ближайшие дни «Чанъэ-5» планирует доставить реголит на лунную орбиту, а затем на Землю, передает ТАСС.

Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта.



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