 

Мнение: Люди с птичьими фамилиями

03.12.2020, 4:54, Разное

Больше всего поражает в этом дивном фрагменте невероятная степень развязности Соловьева. Как-то сразу просится на язык вопрос “Да что он о себе возомнил?!” Что ты о себе возомнил, Рудольфыч? Ты сам-то кто такой?

Глуховский написал великий роман “Текст”, лучший, я думаю, русский роман в 21 веке (пока, по крайней мере). К Галковскому у меня отношение сложное, но нельзя не отметить, что по крайней мере в 90е годы он был очень хорош, да и в целом, по вкладу в культуру, всяко уж будет помощнее того же Соловьева. “Не мог понять в сей миг кровавый, НА ЧТО он лапу подымал!”

Скромнее бы ему надо быть.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Мнение: Прошел ЖЖ на платину

20.08 / Держим в голове: мигрень лечится

03.07 / Две китайские буровые готовятся к бурению в водах российской Арктики

22.08 / Мнение: О ятагане Эрдогана в самое больное место Путина

21.09 / Мнение: Раскол Йемена и база Израиля на Сокотре

21.11 / Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

01.10 / Мнение: Футбол без права выбора

27.07 / Мнение: Талибан сбил вертолет Black Hawk

07.11 / Темная Дева кельтских легенд

02.11 / Ладан, как реальный наркотик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска