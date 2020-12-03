Мнение: Люди с птичьими фамилиями

03.12.2020, 4:54, Разное

Больше всего поражает в этом дивном фрагменте невероятная степень развязности Соловьева. Как-то сразу просится на язык вопрос “Да что он о себе возомнил?!” Что ты о себе возомнил, Рудольфыч? Ты сам-то кто такой?

Глуховский написал великий роман “Текст”, лучший, я думаю, русский роман в 21 веке (пока, по крайней мере). К Галковскому у меня отношение сложное, но нельзя не отметить, что по крайней мере в 90е годы он был очень хорош, да и в целом, по вкладу в культуру, всяко уж будет помощнее того же Соловьева. “Не мог понять в сей миг кровавый, НА ЧТО он лапу подымал!”

Скромнее бы ему надо быть.