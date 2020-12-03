 

Мнение: PWA приложение для ЖЖ

03.12.2020, 4:30, Разное

Редакция ЖЖ рекламирует новые возможности для просмотра ЖЖ на телефонах и планшетах.

Друзья, хорошие новости!
Весь ноябрь мы тестировали на некоторых блогах PWA-приложения и рады поделиться новостью — сегодня собственные PWA-приложения появились у всех активных авторов!
Что это такое, какая от него авторам польза — рассказываем в этом посте.
Сначала немного скучной теории:

PWA (Progressive Web App) – прогрессивное веб-приложение, это набор веб-технологий, который наделяет сайт функциональностью приложения.
Как это работает?
Читатель приходит в блог с мобильного устройства с ОС Android и получает предложение добавить PWA-приложение на главный экран этого мобильного устройства;
Он соглашается и иконка блога мгновенно появляется на рабочем столе;
Приложение создает свой собственный «слепок» блога, который решает две задачи: повышает скорость загрузки и делает блог доступным офлайн.

Преимущества PWA-приложения

Работает быстрее, чем сайт, работает даже при плохом соединении интернета и в офлайн-режиме;
Улучшает SEO-показатели блога и способствует продвижению в поисковых системах;
Устанавливается на смартфон в 1 клик без посещения «маркетов»;
Не занимает место в памяти телефона, так как его размер не превышает 1 мб;
Обновляется удаленно, без дополнительного скачивания.
Авторы могут настроить свое PWA-приложение
Чтобы иконка приложения вашего блога отличалась от иконок мобильного приложения ЖЖ и PWA-приложений других блогов, мы рекомендуем вам установить индивидуальную иконку. Это может быть изображение с вашего юзерпика или любой другой знакомый вашим читателями образ.

Сделать это можно в настройках вашего аккаунта. Картинка может быть jpg, gif или png. Ее размер должен быть не менее 512х512 пикселей. Желательно, чтобы она изначально была квадратная.
Впрочем, вы можете оставить иконку такой, какая она есть 🙂
Если вы активный автор, а PWA-приложение у вашего блога не появилось, это может быть связано с настройками приватности вашего блога. В этом случае, смените уровень доступа к записям по умолчанию на «общедоступный», и включите приложение в настройках аккаунта! Ну а если вы по какой-то причине, наоборот, не хотите, чтобы читатели могли читать ваш блог оффлайн — вы можете отключить PWA-приложение для своего блога в тех же настройках.

https://ru-news.livejournal.com/51760.html – цинк

Собственно вопросы:

1. Кто это использует? Кто вообще использует приложение ЖЖ (я не использую)?
2. Надо ли мне с чем-то там заморачиваться, чтобы читателям было удобнее использовать эту фишку или оно нафиг никому не надо?

Источник: Colonel Cassad



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