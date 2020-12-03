Центры управления регионами открылись по всей России

03.12.2020, 4:28, Новости дня

Центры управления регионами (ЦУР) открылись к 1 декабря во всех субъектах России, сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский на всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил большую работу, проведенную по созданию во всех субъектах центров управления регионом. «Проведена колоссальная работа – это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас главное удержать набранную скорость и войти на новый этап с теми же мощностями, а главное увеличить в регионах оперативность реагирования на обращения граждан. На основе этих данных в дальнейшем будут приниматься управленческие решения, с учетом социального запроса», – сказал Чернышенко.

Гореславский отметил, что Центры управления регионами начали свое функционирование, выстроена работа по межуровневому взаимодействию с органами власти, ведется информирование граждан по возможностям обратной связи. Базовой платформой во всех ЦУРах является «Инцидент Менеджмент». Система обеспечивает мониторинг сообщений граждан из всех социальных сетей. В настоящее время в регионах внедряется Платформа обратной связи (ПОС) и ее интеграция с горячей линией оперативных штабов. В 48 регионах система ПОС уже интегрирована в ЦУРы и находится в активной стадии развития, в остальных субъектах Российской Федерации – уровень внедрения составляет более 50%.

Также в будущем по результатам работы ЦУРов будет проводиться рейтингование субъектов. Одними из критериев эффективности работы ЦУРов станут: количество обращений граждан, длительность срока ответов, качество решений и количество повторных обращений.

Напомним, по поручению президента РФ АНО «Диалог» должна была сформировать сеть Центров управления регионами в 83 субъектах страны. Организация занимается сопровождением проекта, внедрением новых цифровых платформ, а также обучением сотрудников ЦУРов и госслужащих в субъектах страны.