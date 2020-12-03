Трамп объяснил схему мошенничества демократов на выборах в США

03.12.2020, 4:28, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование процедуры голосования по почте на состоявшихся в ноябре выборах позволило демократам напечатать и разослать десятки миллионов бюллетеней неизвестным получателям практически без гарантий защиты, что привело к мошенничеству в невиданных масштабах.

«Я хочу объяснить коррумпированную схему голосования по почте, которую систематически применяют демократы, которая позволила изменить голоса, особенно в колеблющихся штатах. <…> Хотя уже давно было известно, что политическая машина демократов участвует в мошенничестве на выборах, <…> что изменилось в этом году, так это неумолимый натиск демократов относительно того, чтобы напечатать и разослать по почте десятки миллионов бюллетеней неизвестным получателям практически без каких-либо гарантий защиты, это позволило мошенничеству и злоупотреблениям происходить в невиданных масштабах», – сообщил Трамп в видеообращении, опубликованном на странице американского лидера в соцсети Facebook.

Глава Белого дома подчеркнул, что если утверждения о случаях мошенничества верны, то демократ Джозеф Байден не может быть следующим президентом США, передает ТАСС. «Мы говорим о сотнях тысяч [украденных] голосов», – обратил внимание Трамп.

«Необходимо позволить конституционному процессу продолжаться. Мы собираемся защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный голос был учтен, а незаконные голоса – не были», – подчеркнул глава американской администрации.

Накануне генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, способных изменить результат состоявшихся в ноябре выборов. В минувшее воскресенье Трамп допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к масштабным фальсификациям в ходе выборов. Ранее глава Белого дома выразил уверенность, что Демократическая партия проиграла на выборах вопреки всем предпринятым махинациям.

Ранее предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения в ходе выборов являлись частью централизованного плана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.