В России впервые выпустили книгу, переведенную «Яндекс.Переводчиком» за 40 секунд

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03.12.2020, 4:14, Разное

В РФ выпустили книгу, которую за 40 секунд перевел искусственный интеллект — «Яндекс.Переводчик». Это работа британского экономиста Дэниела Сасскинда «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться», которая вышла в издательстве Individuum, сообщает издатель Феликс Сандалов на своей странице в фейсбуке.

«И вот: 650 тысяч знаков книги Дэниела Сасскинда об автоматизации труда нам перевел „Яндекс.Переводчик“ за сорок секунд

— вряд ли можно придумать более эффектную косвенную демонстрацию тезисов автора, пишущего о том, как нас будут дополнять и замещать молчаливые кремниевые работники», — пишет Сандалов.

Как отмечает издатель, помощь редактора все равно понадобилась: текст отредактировал Александр Дунаев. Сандалов, впрочем, сообщил, что качество машинного перевода оказалось таким, что они «решили оставить фрагменты текста, выделенные в книге вертикальной чертой, без изменений, чтобы каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания».

«Я считаю, что это (тот факт, что работу переводчика в ближайшие годы на себя могут взять нейросети — ред.) — безусловное благо», — пояснил издатель.

Для перевода с английского применили нейросеть на основе архитектуры Transformer. Изображение на обложке также нарисовано нейросетью «Яндекса» для генерации произведений современного искусства.

Книга появится в печатном виде, электронная версия уже доступна для подписчиков сервиса Bookmate.

Источник: Новая газета



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