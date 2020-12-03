 

“Какая скорая? Она мертва”. В РФ во время стрима скончалась женщина. Перед этим блогер выгнал ее на улицу без одежды

03.12.2020, 4:10, Новости дня

В ночь на 2 декабря Подмосковье во время прямого эфира блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, скончалась его подруга, сообщает ТАСС. 

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья, сейчас проводится проверка. 

Запись стрима на канале Решетникова сейчас недоступна. Отрывки видео обнародовали Telegram- и YouTube-каналы. По предварительным данным, погибшую зовут Валентина, ей было 26 или 28 лет. Mash пишет, что она была беременна. Life сообщает, что она занималась проституцией. 

Life отмечает, что во время стрима блогер и его приятели употребляли спиртное и издевались над Валентиной. В один из моментов ей брызнули в лицо перцовым баллончиком, женщина начала кричать, после чего выползла на балкон. 

Она некоторое время пробыла на холоде, периодически просила, чтобы ее пустили обратно. Когда Решетников решил впустить ее в дом, женщина, вероятно, была без сознания, что видно из записи эфира на YouTube-канале CCD YT (осторожно, видео 18+). 

Решетников пытался привести в чувства женщину, разговаривал с ней. “Мне кажется, она мертвая нах…й. Я вам отвечаю. Валя, ты жива? У нее сердцебиения даже нету… Какая скорая? Она мертвая”, – говорил блогер, периодически подходя то к экрану компьютера, то к телу погибшей. 

Mash пишет, что врачей вызвали соседи, которые увидели лежащую на снегу женщину. Судя по видео, блогер просил и подписчиков вызвать скорую. Он комментировал происходящее и не прекращал эфир даже после приезда медиков, которые констатировали смерть Валентины. 

В пресс-службе управления СК по Московской области подтвердили факт смерти женщины, медики обнаружили ее тело в частном доме утром 2 декабря, сказано в релизе. Признаков насильственной смерти не выявили. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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