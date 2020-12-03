 

Мемориальный центр “Бабий Яр” обнародовал архивы с сотнями тысяч документов

03.12.2020, 4:10, Новости дня

Мемориальный центр “Бабий Яр” обнародовал оцифрованные архивы документов за период ХХ века, сообщила пресс-служба центра в пресс-релизе, который есть в распоряжении издания “ГОРДОН”. 

Онлайн-архив уже доступен на платформе мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, 

“Здесь можно ознакомиться с электронными копиями архивных документов, касающихся периода оккупации Киева 1941–1943 годов, актовыми книгами ЗАГСов, справочными картотеками, фондами районных управ, а также документами, касающимися трагических событий в Бабьем Яру”, – сказано в сообщении. 

Работа над цифровым архивом ведется в рамках проекта “Имена”, он будет постоянно пополняться новыми документами, сказано в релизе. 

Генеральный директор Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” Макс Яковер отметил, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру. 

“[Число жертв] колеблется от 70 тыс. до 100 тыс. Нацисты не фиксировали имена жертв, советская власть проводила политику затирания памяти о трагедии. Имена тысяч людей были просто забыты. Наша задача – вернуть о них память. Мы поддерживаем государственную политику диджитализации архивов, оцифровываем и публикуем огромные массивы материалов периода Второй мировой войны, а также дооккупационного и послевоенного периодов, которые были закрыты, делаем доступными документы для исследователей во всем мире”, – добавил Яковер.

Мемориальный центр сотрудничает с Государственной архивной службой и более 10 архивными учреждениями. В результате этого сотрудничества оцифровали более 500 тыс. архивных документов. Из них 200 тыс. засекреченных ранее материалов времен нацистской оккупации Киева и более 130 тыс. актовых книг ЗАГСов, сообщили в центре. 

Скриншот: babynyar.org

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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