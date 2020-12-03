Мнение: Шок-вакцина – и не скрыться

03.12.2020, 4:00, Разное

През наш, как сегодня сообщили, “милостиво повелеть соизволил”: прямо со следующей недели начать вакцинацию! Начать предполагают с медиков и учителей, “добровольно”, но мы знаем эту нашу добровольность: или ты себе добровольно коли – или добровольно увольняйся. К чему такая спешка – Жискар д’Эстен умер? От ковида? Ну да – но ведь ему было 94 года. Не шутка, мягко говоря.

Я тут лишь напомню одну запись героя-первопроходца, которую я уже приводил – некоего Андрея Василенко, который был в числе тех, на ком новую вакцину ИСПЫТЫВАЛИ. Вот как он описывал свои ощущения, когда ему вкололи вторую дозу:

“Вчера прошел ревакцинацию — сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо — никаких побочных реакций. Но сегодня утром начались “сюрпризы”: с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 часам составила 40.2. И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто “в никуда”. 40.2 — и все тут. Пульс — 140-160.

Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают — согреться крайне сложно… успел сделать себе укол Кетонала (сам себе, конечно же), и температура начала медленно спадать. К приезду “скорой” спала до 37.8.

Провели обследование, сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда. На мой вопрос: а чем мне сейчас помогут в больнице, последовал ответ — будут наблюдать. Так я и сам дома могу себя наблюдать. Да и ехать в инфекционную больницу в таком состоянии точно не хочется, — уж где-где, а там риск заразиться максимальный. Бригада связалась с это страшим врачом оперативного отдела неким Чеботаревым Аркадием Николаевичем, который в достаточно грубой форме спросил у врачей, что за прививка, а на вопрос врача, какой диагноз ставить “поствакцинальная реакция” (что логично) или “ОРВИ”, сказал фразу, которую нужно высечь на мэрии Москвы: а-ля “придумайте и решите сами”.

Хотел сказать: “а давайте напишем беременность, если уж нам разрешили фантазировать?”. Врачи уехали и сказали ждать вторую бригаду через 2 часа, потому что если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине. За два часа температура снова полезла вверх — 39.2...” и т.д.

Андрей Василенко молодец (он, кстати, до сих пор отбивается от обвинений в “проплаченности” и в стремлении “опорочить замечательную российскую вакцину Гамалеи”), хотя сам уже почти – тьфу-тьфу-тьфу – восстановился (за месяц). Тут вопрос другой: если вот ЭТО будут колоть уже миллионам – сколько из них также огребут скачки температуры до 40.2 и пульс 140-160? Причем скачки, которые “ничем не сбить”? А ведь при этом Василенко – человек ПОЧТИ (как все мы) “молодой и здоровый”; а если будут не такие молодые и не такие здоровые? У кого организм таких испытаний просто не выдержит – испытаний уже не болезнью, а ВАКЦИНОЙ?

Это же всё не шутки. Зима, мало солнца, постоянное безумие, люди и так ослаблены. И им еще будут впаривать эту вакцину (да или любую другую!) Вакцину, которая однозначно является ШОКОМ для организма.

Когда же прекратится это дикое шоу?