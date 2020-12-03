Мнение: Перспективы переговорного процесса

03.12.2020, 3:36, Разное

Представители ЛДНР впервые выступят в ООН с докладом по урегулированию войны

Накануне годовщины саммита Нормандской четверки в Париже, который проходил 9 декабря 2019 года, в Совбезе ООН состоится заседание, посвящённое итогам этой встречи. На этот раз слово дадут представителям республик Донбасса. И вроде бы стоило с восторгом встретить эту новость, но всё же есть ряд оговорок, которые отрезвляют и дают понять, что радоваться пока рановато.

Заседание по формуле Аррии

От Республик Донбасса будут выступать глава МИД ДНР Наталья Никонорова и полпред ЛНР в ТКГ Владислав Дейнего. Известно, что заседание пройдёт в видеоформате из-за пандемии, но также важно будет уточнить, что встреча состоится по формуле Аррии. Она подразумевает, что переговоры будут неформальными, формат можно будет редактировать, а самое главное, что члены СБ ООН могут проигнорировать эту встречу.

Впрочем, Республики, даже несмотря на эти оговорки, готовятся серьёзно к данному заседанию. Как рассказала министр Никонорова в интервью республиканскому телеканалу, она надеется, что во время конференции получится увидеть и почувствовать истинный интерес к происходящему в Донбассе со стороны представителей стран в Совбезе ООН.

«Мы подготовили информацию о том, насколько выполняются совместно согласованные итоги саммита в Париже, потому что годовщине именно этой встречи посвящено сегодняшнее заседание. Основной упор, конечно, будем делать и на вопросах безопасности, и на вопросах политики. Это два самых больших и два самых важных блока. Подробно остановимся на этой теме», — рассказала глава внешнеполитического ведомства ДНР.

Бойкот заседания

Несмотря на то, что формула Аррии подразумевает неформальную встречу, со стороны Украины поступила ожидаемая реакция. Представители официального Киева призывали Совбез ООН игнорировать данное заседание. Но если с украинской позицией всё было и так известно заранее, то Франция и Германия, страны-посредники в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, уподобились Украине — попытались сорвать намеченную конференцию, где должна будет прозвучать информация от представителей непосредственных участников вооружённого конфликта.

Судя по заявлениям главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинским партнёрам всё-таки удалось добиться своего — большинство крупных стран мира проигнорируют встречу с представителями ЛДНР.

«Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ», — рассказал украинский дипломат.

По мнению украинской стороны, Киеву удалось не допустить легитимизации республик Донбасса. В свою очередь, перед заседанием глава внешнеполитического ведомства ДНР выразила своё сожаление из-за сложившейся ситуации и сделала неутешительные выводы.

«Теперь мы ещё лучше понимаем поведение представителей Украины, которые практически открыто отказываются от ведения диалога с нами, от принятия некоторых документов, от их комментирования или предоставления замечаний, вопросов на наши предложения. Мы понимаем, что стагнация переговорного процесса, она действительно существует по факту, и это подтверждается теми самыми действиями представителей стран-гарантов, которые сегодня пытаются саботировать и блокировать наше выступление. И, видимо, не желают слышать некоторые факты и некоторую информацию, которую мы можем предоставить и имеем возможность предоставить только мы, как представители Республик», — подытожила глава МИД ДНР Никонорова.

Война ради мира

Безусловно, в положении Республик Донбасса даже неформальное заседание в рамках Совбеза ООН — это уже определённая политическая победа, которая явно добыта не без участия России. Даже если в конференции примет участие минимальное количество представителей, это уже некий месседж, который Москва посылает своим политическим партнёрам по организации.

И опять же всему виной карабахский конфликт. На Украине воодушевились данным прецедентом, где спустя десятилетие вопрос был решен с помощью военной мощи, и поэтому в соседней с Донбассом стране начали вновь звучать призывы к реализации силового плана. Что случится, если киевские силовики пойдут в атаку на ЛДНР? Как будет действовать в данном случае ООН? Очевидно, что подобным образом, как и в случае с заседанием с участием представителей Республик Донбасса — проигнорируют проблему.

Вопрос другой. Как будет действовать Российская Федерация? Вот, что пишет российский военный корреспондент КП Александр Коц в своей авторской колонке, посвящённой данной теме:

«Помнится, перед чемпионатом мира по футболу Путин предупредил Киев: нападение на Донбасс «будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности». Сегодня для защиты ДНР и ЛНР от агрессии у Москвы на 250 тысяч причин больше. Именно столько жителей региона уже получили российские паспорта. И они ничем не хуже абхазов и осетин», — считает известный журналист.

И всё же странно. Слишком много вопросов вызывает в данном случае российская позиция. Очевидно, что заседание по формуле Аррии — это превентивная мера, но, как по мне, это всё-таки полумера. В условиях, когда крайне часто звучат заявления и предположения насчёт того, что Киев готовится к активизации боевых действий, всё, что сделано — неформальное заседание, которое, глядя правде в глаза, никого не легитимизует. Представители ЛДНР могли бы озвучить информацию, которой и так обладают в ООН, но продолжают её игнорировать, так как у украинской стороны есть мощный протекторат в лице своих непосредственных партнёров, которые в скором времени смогут за относительно небольшие деньги скупить украинскую землю. Но что бы озвученная в ООН информация могла изменить? Да ровным счётом ничего, если там не прозвучат какие-то резонансные предложения со стороны ЛДНР, которые в последствие будут поддержаны Российской Федерацией. Но это лишь догадки.

Возникает логичный вопрос — неужели для того, чтобы последовали существенные политические действия со стороны Москвы, необходимы полномасштабные боевые действия, чтобы можно было реализовать сценарий пятидневной войны?

Не иначе, как война ради мира.

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/dnr/perspektivy-peregovornogo-protsessa/ – цинк

Тут на деле ситуации простая.

Украина конечно не будет выполнять Минские соглашения и к реальному урегулированию все эти переговоры не имеют никакого отношения. Войну они не остановят.

С другой стороны, Украина боится, что если она попробует повторить Карабахский сценарий, то получит по голова от войск ЮВО и реализуется сценарий Олимпийской войны, о котором пишет Григорюк. Поэтому она придерживается промежуточной позиции, ожидая, что когда-нибудь условия изменятся (о чем открытым текстом заявил https://colonelcassad.livejournal.com/6359802.html глава Генштаба ВСУ Хомчак), что находится вполне в русле стратегии США по поддержанию управляемого среднеинтенсивного конфликта, который ведется за счет Украины и ослаблает РФ и ЕС. Поэтому отмашка на наступление и не поступает, так как текущее течение конфликта США более-менее устраивает и при Байдене тут мало что изменится, разве что Россия допустит, что условия для наступления на ЛНР и ДНР так возникнут, что возможно лишь в случае серьезного политического кризиса в РФ. Покуда этого не происходит, ситуацию будут тянуть и тянуть, а война в той или иной форме будет продолжаться, с сохранением опции на ее активизацию в любой момент.

Россия в свою очередь, имея страховку в лице войск ЮВО, сохраняет опцию на признание ДНР и ЛНР с определенного момента достижения некой критической массы розданных паспортов. Но по всей видимости, вне "осетино-абхазского сценария", его форсировать не будут. Отсюда и остается ситуация "ни войны, ни мира", которая как показывает пример Карабаха, может тянуться десятилетиями, покуда не разрешается в ту или иную сторону.