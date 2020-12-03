Небензя усомнился в целесообразности новых «нормандских» саммитов

03.12.2020, 3:34, Новости дня

Позиция Франции и Германии по неформальной встрече СБ ООН поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов нормандского формата, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса. Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти», – сказал Небензя, выступая на проходящей в видеоформате неформальной встрече Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященной выполнению Минских соглашений по Украине, передает ТАСС.

По его словам, «это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата». «Без выполнения достигнутых на них договоренностей <…> у них нет добавочной стоимости», – отметил постпред.

Он подчеркнул, что РФ шокирована «попытками наших французских и германских коллег, участников нормандского формата, бойкотировать данную встречу под смешным предлогом, что ее формат не соответствует нормандскому формату».

«Более того, мы знаем, что они без устали работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече», – добавил Небензя.

Накануне сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) ООН 2 декабря по инициативе РФ проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР. Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский подчеркнул, что заседание будет проведено по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.

Москва подчеркивала, что Франция должна более ответственно исполнять роль сопосредника в рамках нормандского формата, предполагающего беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску.

В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона будет бойкотировать встречу Совета безопасности ООН, в которой будут принимать участие представители Донецкой и Луганской народных республик.