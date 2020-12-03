ОНФ запустил новый проект для диалога с журналистами

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03.12.2020, 3:34, Новости дня

Общероссийский народный фронт (ОНФ) дал старт новому проекту «Медиа. ОНФ», который призван обеспечить прямой и постоянный диалог активистов с журналистами и блогерами, сообщила пресс-служба Народного фронта.

«К участию в работе проекта «Медиа. ОНФ» приглашаем всех журналистов, блогеров, редакторов и руководителей региональных СМИ, глав региональных ассоциаций СМИ и других представителей медиасреды», – передает сообщение ОНФ ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что на площадке «Медиа. ОНФ» будут проходить обсуждения общественно значимых проблем, мастер-классы, вебинары, дискуссии и лекции с привлечением экспертов Народного фронта, представителей федеральных и региональных органов власти, а также независимых экспертов.

«На медиаплатформе media.onf.ru ОНФ будут размещены результаты обработки обращений на прямую линию с Владимиром Путиным 2019 года и опубликованы видеосюжеты, подготовленные лауреатами конкурса СМИ «Правда и справедливость», а также студентами факультетов журналистики вузов из всех регионов России», – добавили в пресс-службе.

В ОНФ отметили, что 3 декабря на платформе нового медиаресурса пройдет первый вебинар об искусстве работы в социальных сетях, а также о фейках и связанных с ними рисках.



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