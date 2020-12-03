 

США объявили о создании Атлантического флота для противостояния России

03.12.2020, 3:34, Новости дня

Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на решение задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в регионе, сообщил американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт.

«Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, и мы переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу – контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников», – сказал Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

По его словам, «Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью».

Атлантический флот США изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в Командование сил флота США.

Напомним, эсминец ВМС США в конце ноября зашел за линию границы РФ на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов РФ могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / “Чрезмерные морские претензии России”. США прокомментировали заявление РФ о “вторжении” в Японском море

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

27.07 / Затонувший танкер Delfi в Одесской области могут разрезать на две части. Стоимость работ оценили в $1 млн

12.07 / ПЦУ и УПЦ МП решили не проводить крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси

29.07 / Путин попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19

03.08 / Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин стал замдиректора ФСИН

16.10 / Влиятельный адвокат арестован в Польше после критики правящей партии

11.11 / Ежедневно границу с оккупированным Крымом пересекает около 700 человек – Минреинтеграции

14.08 / Покидающие площадь Независимости в Минске демонстранты убрали за собой мусор

13.08 / ВОЗ хочет проанализировать данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска