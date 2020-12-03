Более трети детей переносят SARS-Cov-2 бессимптомно – канадское исследование

03.12.2020, 3:26, Разное



1

минута

Специалисты Университета Альберты изучили результаты тестирования 2,4 тысяч детей, у которых брали анализы на COVID-19 с марта по сентябрь. У 1987 детей результат был положительным, у 476 — отрицательным. В 35,9% подтвержденных случаев инфекция протекала без симптомов.

Авторы исследования считают, что эти данные подтверждают оправданность жестких мер по закрытию школ и перевода учеников на дистанционное обучение, поскольку слишком велик риск, что дети могут распространять инфекцию, не подозревая об этом.

«Предположительно, бессимптомные носители менее заразны, чем сидящий рядом человек, который чихает и кашляет на вас, но мы не знаем этого наверняка», – отметили ученые.

Исследователи сделали еще одно интересное открытие: такие симптомы, как кашель, насморк и боль в горле чаще всего проявлялись у детей, получивших отрицательный результат теста на COVID-19. По мнению ученых, это утверждает о том, что эти признаки чаще всего указывают на обычную ОРВИ, а не на коронавирус. Новая же инфекция чаще всего проявляется у детей высокой температурой, головной болью, рвотой и диареей.

Ранее американские ученые выяснили, что дети меньше подвержены заражению по сравнению со взрослыми пациентами. Они проанализировали результаты тестирования на COVID-19 у более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, которые наблюдаются в семи американских больницах. Лишь у 5 374 (4%) детей из этой выборки был подтвержден коронавирус с апреля по сентябрь, госпитализация потребовалась 359 пациентам.

Авторы исследования выявили несколько факторов, которые могут повлиять на вероятность инфицирования. Так, дети с заболеваниями сердца на 18% чаще заражались коронавирусом по сравнению с теми, кто не имеет таких проблем со здоровьем. У пациентов с ментальными расстройствами риск инфицирования возрастал до 20%. В то же время наличие в анамнезе астмы и других респираторных заболеваний никак не влияло на вероятность заражения SARS-Cov-2.