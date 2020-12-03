ВАКС опроверг сообщение о блокировании задержания Татарова

03.12.2020, 3:16, Новости дня

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook опровергла сообщение о блокировании судьей Сергеем Мойсаком задержания заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов писал 1 декабря, что к Мойсаку поступило ходатайство о получении санкции суда на задержание Татарова и он отказал в его удовлетворении. По данным Бутусова, произошла утечка информации в Офис президента.

“[Бывший нардеп и экс-владелец строительной корпорации “Укрбуд” Максим] Микитась дал показания на всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело. И не просто показания – но выдал и переписку в телефоне, с указанием пересылаемых документов, деталей общения с чиновниками и политиками, цифр взяток! Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку – тому самому, который выдвинул такой небольшой залог [для Микитася] в октябре 2019 года”, – заявлял журналист.

В ВАКС обвинения в адрес Мойсака назвали безосновательными и имеющими признаки манипуляции.

“Высший антикоррупционный суд официально заявляет: в канцелярию суда никогда не поступало ходатайство о предоставлении разрешения на задержание указанного чиновника; сообщение о подозрении составляется прокурором или следователем по согласованию с прокурором и в тот же день вручается конкретному лицу. Следственный судья не участвует в этом процессуальном действии и не может на него влиять”, – подчеркнули в суде.

Опровержение и проверка данных, которые привел Бутусов, пока невозможны из-за того, что суд и любое постороннее лицо не могут иметь доступа к изложенным журналистом обстоятельствам, так как они составляют тайну досудебного расследования, добавили в ВАКС.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/411591180211520

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО, срок его содержания истекает 24 декабря, но по данным СМИ Микитась после возмещения государству 50 млн грн ущерба вышел на свободу.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.