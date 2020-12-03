Мнение: Наш человек смотрит американский телевизор

03.12.2020, 3:06, Разное

Тот самый Вадим Ольшевский, автор столь полюбившихся читателям моего ЖЖ рассказов, пишет еще и на злободневные темы политической жизни. Ну а еще б ему не писать: он университетский профессор, математик, сидит целыми днями на удаленке, студентов учит, потом смотрит телек. Там, в Америке. Он же в Америке преподает. И вот написал свои впечатления от просмотров телепрограмм – прямо с пылу с жару. Очень занятно!

“СЕГОДНЯ С УТРА Я ВКЛЮЧИЛ CNN. Знаете, я не понимаю, почему Трамп делает из себя посмешище. Доказательств у человека нет, все суды даже смотреть не хотят на них. И он везде проигрывает, во всех штатах, но продолжает. Просто уйди. Сгинь, нечистая! Чтоб о тебе никто не вспоминал!

Переключаю на Ньюсмакс. Слушайте, да там же железные доказательства. Железные! Вы знаете, что в 3 часа ночи, когда все спали, они подвезли пять миллионов бюллетеней за Байдена и их вбросили? А потом они еще и не успевали их в компьютер ввести, так что подсчет пришлось на неделю продлить? И даты на конвертах поменяли на более ранние? Это же преступление! Куда смотрит дипартмент оф джастис? И это не так, что Трамп сгинет. Даже если у него успешно украдут, то он – лицо республиканской партии. За него проголосовало 70 миллионов! Это вам не шутки! Трамп – это голос нации! На следующие 4 года. И неважно, в Белом он Доме или нет!

Переключаю на Фокс Ньюс. Слушайте, Тед Круз говорит, что Трампу надо дать шанс. И это не из-за Трампа, просто нужно сделать все возможное, чтобы каждый легальный голос был подсчитан. Они правильно на Фокс говорят, что этот Круз – он как тот японский солдат, который жил после войны 30 лет в лесах и не знал, что война давно закончилась поражением Японии. Сенатор Круз! Успокойся! И побрейся, ты же выглядишь со своей растительностью на лице нелицеприятно.

Переключаю на Уан Америка. Вы следили за слушаниями в Мичигане? Там один работник выборного участка на сотнях бюллетеней менял Трампа на Байдена и сам себя снимал на видео. А потом в социальные сети выложил. Хвастался. Разве это та Америка, за которую боролись основатели? И миллионы людей отдали за нее свои жизни? Позор! В какой стране мы живем?

Переключаю на Эмэсэнбиси. Да там даже Барр сказал, что выборы были честными. Трамповский Министр юстиции на минуточку. Что вам еще нужно? Зачем накачивать нацию небылицами про массовые подделки? Зачем? Мистер Трамп! Да прими ты же уже реальность! Наконец. Сколько можно?

Переключаю назад на Ньюсмакс. Что делается! Они нам врали, что голосовательные машины не были подключены к интернету! А на самом деле их сервер в Европе все подсчитывает. И все штаты подписали с Доминионом контракт, что как только голоса вводятся в машины, все данные принадлежат этому доминиону. А раз они ему принадлежат, этот доминион может их подсчитывать туда-сюда, как ему заблагорассудится! Украли! Украли выборы!

Знаете, очень плохо, что есть так много телеканалов, я считаю. Народ же будоражат! Нервничать заставляют. Нужно чтобы один канал был, потому что демократия для разных мнений не приспособлена. Переругаемся же все! И времени на новости будет с одним каналом уходить меньше. Его можно будет даже не смотреть. Одна польза от этого будет, я считаю”. (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)

Вадим не знает, что в России сделали еще лучше: каналов много – но все показывают одно и то же! Только в разных интерьерах и с разными дикторами. Но – строго одно и то же.

И никто не ругается.