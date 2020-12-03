Мнение: Сказано в рай – значит, в рай

03.12.2020, 2:46, Разное

Путин поручил начать всеобщую вакцинацию населения. Причем это поручение сделано в довольно категорической форме. Поручено проработать вопрос о скорейшем начале общероссийской вакцинации от коронавируса и, по возможность, приступить к ней уже на следующей неделе, информирует РИА “Новости” В первую очередь, указал президент, должны быть привиты медики и учителя. В ответ Голикова предложила немного подожать и доложить о степени готовности системы здравоохранения, однако Путин был непреклонен, сообщает “Кремлевский пул РИА”

Поручение явно политическое, к медицине не имеющее ни малейшего отношения. Фактически это реализация угрозы Путина, которую он не так уж давно высказывал (немного по другому поводу, но в столь же категорической форме) – “…Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут!..” Вариант, что могут найтись те, кто не пожелает попадать в рай согласно распоряжению президента, им не рассматривается.

Возникает впечатление какого-то гигантского жертвоприношения, как в старые добрые времена, когда в курган к усопшему руководителю для комфортного пребывания его в прериях вечной охоты закладывали и вереницу сопровождающих. Нынешний конунг хочет вместе с собой забрать в поля вечного гоп-стопа население целой страны. Логично – кого-то нужно и там обворовывать. Ничем другим такую торопливость объяснить невозможно. Робкое замечание Голиковой, которую, в общем-то, в гуманизме заподозрить крайне сложно, что надо бы немножечко подождать, было с гневом отвергнуто – сказано в рай, значит в рай.

Никого не смущает, что в такие ударные сроки безопасную вакцину сделать невозможно, а значит – теперь тестировать ее будут уже не на добровольцах, а на обычных людях. Фактически подвергая их риску с неизвестным исходом. Но вождю нужно объявить, что Россия первая в мире приступила к масштабным опытам на своем населении – а потому прочь сомнения.