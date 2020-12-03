Меркель не смогла назвать срок появления вакцины от коронавируса в ЕС

03.12.2020, 2:40, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла точно сказать, когда в ЕС будет зарегистрирована вакцина от коронавируса.

«Я не могу точно сказать, когда поступит информация. Я не могу вам сказать, произойдет ли это до Рождества или сразу после Рождества», – приводит слова Меркель ТАСС.

«Нужно просто подождать», – отметила канцлер по итогам совещания с главами регионов ФРГ, добавив, что процесс изучения заявки концерна BioNTech-Pfizer на регистрацию вакцины в ЕС продолжается. Меркель сообщила, что в случае получения препарата постоянная комиссия согласует очередность вакцинации граждан Германии. По ее словам, прежде всего, вакцину, скорее всего, сначала получат медицинские работники и люди, отвечающие за обеспечение безопасности в стране, а также пожилые и больные люди.

«Мы знаем, что в первом квартале [2021 года] получим 7 млн доз [вакцины]», – сообщила канцлер, имея в виду препараты, разработанные концернами Moderna и BioNTech-Pfizer. Она отметила, что касательно вакцины AstraZeneca пока не может ничего сказать конкретного.

Накануне Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 10 января. Днем ранее Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии.

Между тем в среду состоялась виртуальная презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в которой приняли участие представители 55 государств, а также руководства ООН, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Красного Креста. В тот же день президент Владимир Путин объявил, что со следующей недели в РФ начнется масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. При этом более 100 тыс. человек из групп риска уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V».

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.