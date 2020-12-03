Умер экс-президент Франции Жискар д’Эстен

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03.12.2020, 2:40, Новости дня

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен умер в возрасте 94-х лет, сообщила радиостанция «Европа-1». Причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19), сообщили родственники политика.

«Валери Жискар д’Эстен скончался 2 декабря в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть произошла в результате резкого ухудшения состояния его здоровья, он умер от COVID-19», – приводит ТАСС заявление семьи политика со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам родственников бывшего президента Франции, «в соответствии с волей Валери Жискар д’Эстена, его похороны пройдут в ограниченном семейном кругу». Национальное собрание Франции на вечернем заседании в среду почтило память бывшего президента республики минутой молчания.

«Скончался экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Это печально и символично одновременно: наряду с де Голлем, Помпиду, Миттераном он был видным представителем послевоенной политической элиты Франции, которая обеспечила ей особую и весьма заметную роль в мировых делах и в отношениях с нашей страной. В Жискар д’Эстене воплотились многие лучшие черты французской политической элиты того времени, и прежде всего независимость мышления. Я познакомился с ним в 1994 году. В последнюю встречу – в нашем посольстве в Париже четыре или пять лет тому назад – он мне сказал, говоря о Крыме: «Я уверен, что когда Черчилль и Рузвельт ехали в 1945 году в Ялту на встречу со Сталиным, у них не было ощущения, что они едут на Украину». Это был как росчерк пера», – написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В середине ноября Жискар д’Эстен был госпитализирован в одну из больниц города Тура на западе Франции в связи с сердечной недостаточностью.

Напомним, 26 сентября 2019 года умер бывший президент Франции Жак Ширак.



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