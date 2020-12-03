«Зенит» проиграл «Брюгге» в футбольной Лиге чемпионов

03.12.2020, 2:40, Новости дня

Российский футбольный клуб «Зенит» на выезде крупно проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков.

Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды из Бельгии. Забитыми мячами в матче отметились Шарль де Кетеларе (33-я минута), Ханс Ванакен (58, с пенальти) и Ноа Ланг (73), передает ТАСС.

«Зенит» потерпел четвертое поражение в сезоне Лиги чемпионов. В первой игре против «Брюгге» российский клуб проиграл дома со счетом 1:2. Команда из Санкт-Петербурга за пять туров набрала одно очко и досрочно заняла последнее место в группе F, лишившись шансов выйти в Лигу Европы. Для «Зенита» этот сезон Лиги чемпионов стал худшим в истории. В случае победы в матче шестого тура клуб наберет четыре очка.

«Брюгге» с семью очками занимает третье место в группе. В другом матче группы дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с римским «Лацио» (1:1) и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

В среду «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе третье место в группе E, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы.

Во вторник московский «Локомотив» проиграл австрийскому «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф международного турнира УЕФА.

25 ноября петербургский «Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде итальянскому «Лацио». Днем ранее «Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после домашнего проигрыша испанской «Севилье».