С начала войны на Донбассе на минах и других взрывных устройствах подорвались более 1 тыс. мирных жителей – Красный Крест

03.12.2020, 2:22, Новости дня

С 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе, в результате подрыва на минах и других взрывных устройствах погибли и были ранены более 1 тыс. мирных жителей.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста, которые есть в распоряжении издания “ГОРДОН”.

Систематический сбор данных о несчастных случаях, связанных с минами и взрывоопасными предметами (ВП), в Украине не ведется, но данные, которые собирают разные организации, свидетельствуют, что мины ВП – основная причина жертв среди гражданского населения.

“Начиная с 2014 года в Украине более тысячи гражданских лиц стали жертвами мин и ВП. Часто мины закладывают вблизи контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения, которыми до пандемии ежедневно пользовались примерно 30–40 тыс. человек”, – заявила глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

Она отметила, что в последние два года количество зарегистрированных жертв среди гражданского населения уменьшилось, но из-за несчастных случаев с минами и взрывоопасными предметами мирное население не может вернуться к полноценной жизни – вести сельское хозяйство, путешествовать, отдыхать.

“Согласно имеющимся правительственным данным, территория по обе стороны от 450-километровой линии соприкосновения считается одной из самых загрязненных оружием территорий мира – площадь, вероятно, опасных участков составляет около 7 тыс. км²”, – отметили в МККК.

МККК, чтобы уменьшить количество жертв, проводит специальные тренинги, предоставляет аптечки и предупредительные знаки структурам, ответственным за разминирование. С начала 2020-го ответственным структурам было передано более 6 тыс. предупредительных знаков и 500 рулонов маркировочной ленты для обозначения опасных зон.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Мониторинговая миссия ООН за это время зафиксировала, что два человека погибли и 22 получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных предметов. Девять таких инцидентов зафиксировали на подконтрольной правительству Украины территории, а 15 – на подконтрольной боевиками.