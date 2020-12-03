 

Главе Партии венгров Украины готовят подозрение – глава Закарпатской ОГА

03.12.2020, 2:22, Новости дня

В прокуратуре готовят подозрение главе “Общества венгерской культуры Закарпатья” Василию Брензовичу. Об этом 2 декабря “Укринформу” рассказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров.

“Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями – они уверены, что будет подозрение”, – заявил Петров.

На уточнение журналистов он ответил, что речь идет о Василии Брензовиче.

Он отметил, что решение принято “по результатам его деятельности”.

Брензович пока не комментировал ситуацию.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага “Правого сектора” говорит, что знает каждого, “кто получал паспорта или гранты от мадьяр”. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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