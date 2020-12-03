 

Рада не будет рассматривать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности на этой неделе – нардеп Качура

03.12.2020, 2:22, Новости дня

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе не будет рассматривать законопроекты о реформе Службы безопасности Украины и создании Бюро экономической безопасности. Об этом 2 ноября сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в своем Telegram-канале.

“В связи с претензиями многих коллег по поводу законопроекта о реформе СБУ договорились не выносить его на этой неделе в зал. Решили продолжить дискуссию на следующей неделе. Законопроект “О создании Бюро экономической безопасности” – аналогичная ситуация”, – говорится в сообщении.

Законопроект №3196 о реформе СБУ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. 

3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д о создании в Украине нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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