О дивный грязный мир – Личное мнение

03.12.2020, 2:08, Разное

Стример Reeflay провёл прямой эфир на фоне трупа подруги. Это не сюжет низкопробного триллера. Это — грязная реальность мира современных блогеров.



Reeflay и Валя, которой больше нет. Фото: Соцсети

И об этой реальности я хочу рассказать вам в красках, чтобы вы уберегли от неё своих детей.

Но сначала я вам её покажу.

https://t.me/lenamiro/7693

На диване валяется труп розововолосой Вали. Жеманный стример, которого, к слову, зовут Стасик, ноет в прямом эфире. Приезжает «Скорая», констатирует смерть. Прямой эфир не прерывается ни на секунду.

Накануне Стасик выгнал Валю полуголую на мороз, потому что та обосралась, и от неё воняло. Валя просилась обратно, но Стасик вёл стрим, а потом уснул пьяным. Проспавшись, блогер вспомнил о Вале, которая к тому моменту уже окоченела и умерла. Валя была беременна, но, вроде как, собиралась делать аборт. Вот такая вот селяви.

Где-то читала, что девушка подрабатывала проституцией. Не знаю, правда ли это, но некоторые её фотографии действительно выглядят, как контент портфолио недорогой проститутки.



Валя. Фото: Соцсети

Вот что говорит подруга Вали:

Один раз они меня пригласили в гости. Они снимали загородный дом. И могу сказать, что была в шоке от того, чем они там занимаются. Все эти ролики, полные жестокости… Да сам Стас не сказать, что был нежен с Валей. Наоборот, грубости, подколки вечные какие-то. Я ее спрашивала: «Почему ты все это терпишь?» Она говорила, что любит его. У меня сложилась такое впечатление, что она его действительно любила.

Всё то, о чём я вам здесь рассказала и показала, — это будни грязного быдла.

Допились. Обосрались. Сдохли в собственных нечистотах. Моральные уроды и жалкие шалавы, от которых мы с вами, когда росли, были ограждены кругом общения.

В кругу общения моих родителей таких персонажей не было. Думаю, что и многие из вас с таким тоже не сталкивались. Мир быдла был параллельным миром, о существовании которого мы знали, но в глаза не видели.

Ваши дети — совершенно другая история. Все эти помои, вся эта мерзость, когда ублюдки херачат непромытых девок мордами об стол и выгоняют их, обосранных, на мороз, — теперь в свободном доступе Интернета.

Такой контент — в зоне досягаемости ваших детей, и он, поверьте, сильно смещает нормы морали. Особенно — у подростков, у которых моральный комплекс сбивается на раз.

И, может, ваш сын, благодаря вашему воспитанию, всё-таки не выгонит девку на мороз, но, насмотревшись таких вот стримов, не будет считать чем-то зазорным мелкое бытовое хамство, например.

По сравнению с побоями, которые наносят подонки своим шлюшкам, слова «дура» или «овца» в адрес женщины не покажутся вашему сыну таким уж большим делом.

И для вашей дочери, которая сидит в Интернете, оскорбления её чести и достоинства тоже не будут поводом развернуться и уйти от хама, несмотря на то хорошее, надеюсь, воспитание, что вы ей даёте. А, может, она и сама хамкой станет.

Цензуры в Интернете нет. Вы должны взять эту функцию на себя. И пусть подростки бунтуют против вашего контроля, вы обязаны быть сильнее этого бунта. Во имя их же будущего.

Контролируете своих детей? Получается?