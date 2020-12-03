Мнение: “Чем больше погибнет жидов во время восстания, тем лучше будет для украинской державы”

03.12.2020, 1:48, Разное

Интересное от главы "Украинского еврейского комитета" Эдуарда Долинского.

На первой фотографии – В черной шапке комендант "Карпатской сичи" Дмитро Климпуш – про-нацистской и антисемитской организации украинских националистов в Закарпатье в 1938 году. Его внучка Иванна Климпуш-Цинцадзе – депутат Верховной Рады в партии Порошенко и бывшая вице-премьер.

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Музей Героев Небесной сотни выставил на Майдане стенд о сакральной связи УПА и «Революции достоинства». На стенде два фото: группа бывших полицаев из шуцманшафта и погибший на Майдане Сергей Нигоян.

Чтобы связать несвязуемое и впихнуть невпихуемое, под фото поместили текст о многонациональности УПА, мол, в 1943 году первый отряд создали узбеки, потом татары, азербайджанцы, литовцы, русские и так далее – всего 15 сотен.

Естественно, не обошлось без евреев. Написано, что евреи своего отдельного отряда не создали, а пришлось им воевать вместе с бельгийцами, французами и австрийцами в других отрядах УПА.

Но во время Евромайдана, говорится под портретом Нигояна, евреям, наконец-то, удалось создать свой отряд: на Майдане «была отдельная Еврейская сотня, туда входили не только евреи – граждане Украины, но и несколько граждан Израиля».

Ложь о евреях в УПА уже многократно опровергалась, но ее продолжают повторять с маниакальной настойчивостью. Они думают, что наличие нескольких пленных евреев-врачей или армян делает из УПА не сборище массовых убийц и военных преступников, а благотворительную организацию.

Конечно же, были евреи на Майдане. Но это ни о чем не говорит. Евреи были и во время Октябрьской революции, и во время Февральской революции, и во время Французской революции.

И даже, страшно сказать, на Антимайдане тоже были евреи. Но вы же не пишете, что это хорошо и это делает Антимайдан многонациональным?

Порочная практика героизации УПА и попытка привязать национальность к политическим взглядам, завела этих деятелей в логический тупик из которого нет выхода – только повторять вранье.

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Открывая памятник и музей Михаила Колодзинского, замглавы Ивано-Франковской обладминистрации сказал:

«Мы приложим все усилия, чтобы огонь памяти про Михаила Колодзинского никогда не погас, чтобы каждый молодой человек знал и наследовал его. Самой лучшей памятью о нем будет честный труд во имя лучшего будущего, за которое отдал свою молодую жизнь Колодзинский".

Сам начальник штаба Карпатской Сичи Михаил Колодзинский в книге "Украинская военная доктрина» накануне Второй мировой видел будущее так:

«Три с половиной миллиона ж_дов не сможем вырезать во время восстания, как это предлагают некоторые националисты.

Гнев украинского народа к ж_дам будет особенно страшен.

Мы не должны этот гнев успокаивать, наоборот должны его усиливать, ибо чем больше погибнет ж_дов во время восстания, тем лучше будет для украинской державы».

Возьмемся за руки друзья!

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В издательстве "Украинская культура" вышла книга "Семен Неживый – рыцарь Холодного Яра". "Рыцарь" Неживый – один из организаторов массового уничтожения еврейского и польского населения в Каневе, Черкассах, Смеле, Умани и других местечках во время Колиивщины, убийца женщин и детей

Украинская википедия пишет о нем так: "Отряд Неживого действовал (убивал и грабил – мое прим.) исключительно против поляков и евреев, в то время, как православному населению он вреда не причинял, а брал от обывателей городов письма о том, что по их желанию он освобождал их от поляков и иудеев".

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В Згуровке Киевской области торжественно открыли памятник идеологу украинского национализма Мыколе Михновскому.

Михновский – автор концепции «Украина для украинцев» и «Все люди – твои братья, но м_скали, ляхи, румыны и ж_ды – это враги нашего народа».

Идеи Михновского получили творческое развитие в теории и практике ОУН. "М_скали, ляхи и ж_ды – твои враги! Уничтожай их!", – говорилось в листовках и инструкциях организации Бандеры.

Сам Михновский покончил жизнь самоубийством – через повешение.

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Это вам не Ильф и Петров. "Патриотический велопробег "От Бандеры до Бандеры".

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

В общем, знатный паноптикум и сон разума.