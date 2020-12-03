 

Снимавший умершую девушку стример доставлен в СК

03.12.2020, 1:46, Новости дня

Блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в доме которого в Подмосковье было обнаружено тело девушки, доставили к следователю для беседы, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Молодой человек доставлен к следователю, в настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия», – цитирует РИА «Новости» Врадий.

Телеканал Рен ТВ опубликовал видео, на котором следователи ведут блогера в машину. На кадрах видно, как сотрудники усаживают молодого человека в автомобиль. Блогер рассказывает, что «ничего не делал». В ответ на вопрос, что произошло, он сказал, что у девушки мог случиться передоз. При этом молодой человек заявил, что сам не употреблял наркотики.

 

Напомним, в Подмосковье блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги. Неподвижное тело он обнаружил в прямом эфире. Трансляцию парень прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков. По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице. По информации СМИ, она была беременна. В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что выгонял девушку на мороз.

Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртные напитки и издевались над подругой за деньги зрителей. Этой историей заинтересовались в Следственном комитете. Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей стрима, которые платили деньги за издевательства над погибшей в прямом эфире, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Новые переговоры Ирана и Украины по сбитому Boeing пройдут в Тегеране

31.10 / Посольство Франции в Москве заявило о террористической угрозе и попросило РФ усилить охрану

22.08 / Метеорологи предупредили японцев о надвигающемся тайфуне

02.07 / Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших

22.09 / Путин объяснил необходимость сохранения права вето постоянных членов Совбеза ООН

12.08 / Ученые работают над созданием новых методов лечения атеросклероза сосудов

14.11 / Роскачество обнаружило листерии и кишечную палочку в семге пяти торговых марок

18.07 / Общество: Мошенники из «Матросской тишины» похищали миллионы с банковских карт

31.08 / Озвучен гонорар Пашаева за защиту Ефремова

13.08 / Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска