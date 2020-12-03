Снимавший умершую девушку стример доставлен в СК

03.12.2020, 1:46, Новости дня

Блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в доме которого в Подмосковье было обнаружено тело девушки, доставили к следователю для беседы, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Молодой человек доставлен к следователю, в настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия», – цитирует РИА «Новости» Врадий.

Телеканал Рен ТВ опубликовал видео, на котором следователи ведут блогера в машину. На кадрах видно, как сотрудники усаживают молодого человека в автомобиль. Блогер рассказывает, что «ничего не делал». В ответ на вопрос, что произошло, он сказал, что у девушки мог случиться передоз. При этом молодой человек заявил, что сам не употреблял наркотики.

Напомним, в Подмосковье блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги. Неподвижное тело он обнаружил в прямом эфире. Трансляцию парень прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков. По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице. По информации СМИ, она была беременна. В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что выгонял девушку на мороз.

Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртные напитки и издевались над подругой за деньги зрителей. Этой историей заинтересовались в Следственном комитете. Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей стрима, которые платили деньги за издевательства над погибшей в прямом эфире, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.