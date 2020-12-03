 

Столтенберг высказался о разногласиях Украины с Венгрией

03.12.2020, 1:46, Новости дня

Разногласия Будапешта и Киева по сотрудничеству Украины с НАТО не преодолены, однако альянс продолжит работать с Киевом, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД организации.

«Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются. Однако, как показала сегодняшняя встреча, мы намерены продолжать работу с Украиной, которая является ценным партнером», – передает его слова ТАСС.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам специальной сессии по проблемам безопасности Черноморского региона в рамках конференции глав МИД НАТО заявил, что Киев будет активнее взаимодействовать с Североатлантическим альянсом в регионе Черного моря.

«Сказал коллегам из НАТО о том, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом, в частности больше натовских учений на территории Украины», – сообщил Кулеба.

Напомним, в конце мая Киев заявил, что не видит объективных причин для конфликта с Венгрией, выразив надежду на то, что Будапешт восстановит поддержку Киева на пути в НАТО.

Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и заблокировала заседания комиссии Украина – НАТО из-за украинского закона об образовании, ущемляющего права нацменьшинств.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями – как у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. В НАТО заявляли, что у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с альянсом.

При этом вето на встречи Украина – НАТО на министерском уровне, наложенное Венгрией, сохраняется, несмотря на решение альянса предоставить Киеву статус «партнера расширенных возможностей».

Однако в ноябре Киев и Будапешт согласились перевернуть страницу в отношениях.



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