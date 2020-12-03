Люди продолжают пить антисептики. Ученые бьют тревогу

03.12.2020, 1:38, Разное



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Санитайзеры выпускают в виде жидкостей, гелей и пены. Их действующим веществом может быть этиловый или изопропиловый спирт. Антисептики для рук плотно вошли в наш быт после начала пандемии. Они всегда под рукой дома, в больнице, на работе и не только. У автора нового обзора вызывает опасение то, информация о токсичности антисептиков при приеме внутрь – случайном или специальном – мало распространена. Часть таких отравлений можно предотвратить.

В Великобритании в этом году количество отравлений антисептиками при приеме внутрь увеличилось на 65% по сравнению с 2019 годом (до 398). Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о четырех смертях после таких отравлений. Описаны два случая непреднамеренных отравлений детей. В РФ СМИ также сообщают о подобных отравлениях со смертельным исходом.

Автор обзора указывает, что алкоголь антисептиков для рук также может вызывать смерть, взаимодействуя с лекарствами, которые принимает человек. В обзоре приведен случай смертельного отравления женщины, которая принимала антидепрессант. В еще одном описанном случае пациент гериатрического отделения, страдавший от деменции, отравился антисептиком, который крепился к его кровати.

В новом обзоре предложены следующие меры профилактики отравлений.

Антисептики для рук должны использоваться только для обработки рук, их нельзя глотать.

Эти продукты необходимо хранить в недоступных для детей местах. Дети должны пользоваться ими только под наблюдением взрослых.

Медицинских работников и обычных людей нужно обучить пользованию антисептиками, объяснить, в каких случаях их следует предпочесть обычному мытью рук. Следует распространить информацию о возможных тяжелых последствиях приема антисептиков внутрь.

Большие объемы антисептиков должны расфасовываться в бутылки, защищенные от детей или в распылители с блокировкой.

Производители должны снабдить антисептики четкими указаниями о потенциальной опасности при использовании не по назначению.

Органы здравоохранения должны усилить мониторинг и анализ отравлений и смертей.

Для больниц, считают ученые, требуется разработать национальные руководства по использованию антисептиков для рук. Они должны включать инструкции по помощи в случае отравления этими продуктами. В лечебных учреждениях нужно следить за расходом антисептиков. В педиатрических, психиатрических и гериатрических отделениях антисептики не должны находиться во всеобщем доступе.