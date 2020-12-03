 

В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге и гололеде в Украине

03.12.2020, 1:28, Новости дня

Ночью и утром 3 декабря в северных и центральных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег, 4–5 декабря осадков не ожидается. Об этом 2 декабря сообщил пресс-центр Украинского гидрометцентра на своей странице в Facebook.

“3–5 декабря на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Просим водителей и пешеходов быть осторожными”, – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, 4–5 декабря в западных, северных областях и в Приазовье ожидаются порывы юго-восточного ветра скоростью 15–20 м/с.

Средняя температура ночью 4 декабря составит +1…+6 °С, в Карпатах -8…-13 °С, днем -2…+3 °С, в южной части ночью около 0 °С, днем +4…9 °С; 4–5 декабря в Украине, кроме востока, ожидается повышение температуры до +2…+5 °С.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2771482713103309

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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