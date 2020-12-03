Умер бывший президент Франции д’Эстен

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03.12.2020, 1:28, Новости дня

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, возглавлявший страну с 1974-го по 1981 год, умер на 94-м году жизни. Об этом 2 декабря сообщила Le Figaro.

По информации газеты, он умер вечером 2 декабря в окружении семьи на своем участке в Отоне в Луар-э-Шер (запад Франции).

Информацию о смерти бывшего президента так подтвердило радио Europe 1.

14 сентября д’Эстен попал в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже.

Газета Le Parisien сообщала, что причиной госпитализации политика стала легочная инфекция. Д’Эстен испытывал трудности с дыханием, писала газета. 

Сын экс-президента Луи Жискар д’Эстен, мэр коммуны Шамальер, 14 сентября сообщил телеканалу France 3, что его отец проходит обследование и находится “в относительно хорошей форме для своего возраста”.

Валери Жискар д’Эстен родился 2 февраля 1926 года на оккупированной Францией территории Германии в городе Кобленц, где его отец Эдмон тогда был в командировке. До того, как стать президентом Франции, д’Эстен занимал должность министра финансов. Главой государства он стал после смерти президента Франции Жоржа Помпиду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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