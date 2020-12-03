 

Мнение: Профессор и астрология

03.12.2020, 1:18, Разное


Фото от Коли.

Сегодня в “Шоколаднице” не было особого наплыва – всего три книжки удалось пристроить. Но зато заявился – причем просто повидаться – мой старый приятель-однокурсник Коля (книжку-то он еще в прошлом году купил). У меня два главных приятеля-Коли: первый – более известный вам (по этому ЖЖ) мой одноклассник, он работает в ЖЭКе, без высшего образования, но знает ВСЁ. Реально! Прямо по Маяковскому:

Я знал рабочего.
Он был неграмотный
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он
видел
Ленина –
И он знал
ВСЁ!

Коля Ленина не видел, но это ему не мешает. Не теряю надежды затащить его к себе на Ютуб-канал в качестве политического комментатора – думаю, это будет БОМБА.

А в “Шоколадницу” сегодня пришел другой Коля: он, между прочим, профессор РАН и доктор психологических наук. Чем можно заниматься в Шоколаднице с профессором РАН? Крайне интересным делом: Коля приволок какую-то хитрую астрологическую программу на своем планшете, и мы битый час составляли мою астрологическую карту – точнее, составлял он, я-то в этом ничего не понимаю. Поводом послужила моя жалоба – дескать, тут в фейсбуке меня давеча один френд отанализировал по дате рождения в некой мудреной китайской системе, вышло, что я ума палата и кумир масс, но денег у меня не будет НИКОГДА. А также – жены, что меня особенно задело – ведь жен-то у меня целых две УЖЕ, бывшая и нынешняя. Тут-то Коля и достал свой планшет с криком “Сейчас мы узнаем всю правду!”

В общем, порассказал про меня такого, что даже не могу повторить – слишком интимно. И придется верить – доктор наук, как-никак. Насчет жен в итоге он клевету развеял, насчет денег – увы, нет. Зараза!

Но классно посидели. Профессор пошел потом вечернюю Москву снимать – это у него такое хобби. Приведу одну фотку сегодняшнюю – все-таки классно у него выходит!


Москва после Шоколадницы

Класс!

Источник: Размышления вольного социолога



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