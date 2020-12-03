«Краснодар» обыграл «Ренн» в футбольной Лиге чемпионов

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03.12.2020, 0:52, Новости дня

Российский «Краснодар» одержал победу над французским футбольным клубом «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный мяч забил на 71-й минуте Маркус Берг. Победа «Краснодара» стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше турнира, передает ТАСС.

Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и досрочно обеспечили себе третье место в группе E, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы. «Ренн» потерял шансы подняться с последней строчки в группе E, в активе клуба одно очко.

Ранее участие в плей-офф Лиги чемпионов из группы E обеспечили себе английский «Челси» и испанская «Севилья». В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с клубом из Лондона, а «Ренн» примет «Севилью». Оба матча пройдут 8 декабря.

Накануне московский «Локомотив» проиграл австрийскому «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф международного турнира УЕФА.

Напомним, 25 ноября петербургский «Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде итальянскому «Лацио». Днем ранее «Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов после проигрыша в домашнем матче испанской «Севилье».



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