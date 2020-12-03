 

“Бюджетной ночи не будет”. Гетманцев рассказал, когда может быть принят госбюджет на 2021 год

03.12.2020, 0:34, Новости дня

Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Верховной Раде Украины сделают все возможное, чтобы не затягивать принятие бюджета до крайней ночи. Об этом 2 декабря он сообщил на брифинге по результатам заседания фракции монобольшинства, видео опубликовал ZIK на своем канале в YouTube.

Гетманцев сообщил, что консультации по проекту бюджета продолжаются. Однако, по его словам, существенных изменений в нем не будет.

“Мы,  безусловно, должны принять бюджет как можно скорее, чтобы была возможность дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей [пленарной] неделе. И не будет бюджетной ночи, именно поэтому и проводятся такие заседания фракции, чтобы все вопросы выяснить сейчас”, – заявил Гетманцев.

Он рассказал, что проект бюджета на следующий год “реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире”.

Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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