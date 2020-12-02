 

США решили вывести из Ирака половину американских дипломатов

02.12.2020, 23:58, Новости дня

Соединенные Штаты выводят половину американских дипломатов из Ирака в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном, сообщило издание Politico.

По имеющимся у издания сведениям, в общей сложности Ирак временно покидают десятки сотрудников американских дипломатических миссий в Багдаде и других городах. Сроки их возвращения не уточняются. При этом посол США в Ираке Мэтью Туллер покидать Ирак не будет, отмечается в публикации, передает ТАСС.

Напомним, 18 ноября президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Днем ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. В сентябре Трамп заявил об «истощении» вооруженных сил США из-за бесконечных войн, а также обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».

Напомним также, в конце ноября авианосец ВМС США «Нимиц» отправился в Персидский залив «для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника (…) во время сокращения численности сил» США в Ираке и Афганистане. В Пентагоне объяснили отправку авианосца в Персидский залив необходимостью «иметь в регионе дополнительный оборонительный потенциал на случай любых непредвиденных обстоятельств».



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