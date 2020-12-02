Почему дочь Успенской воюет со звездной матерью

02.12.2020, 23:54, Разное

Ситуация кардинально изменилась в начале этого года, когда дочь исполнительницы Татьяна Плаксина выступила с шокирующими заявлениями о многочисленных конфликтах и издевательствах со стороны собственной матери. Мол, Любовь Успенская делает ее жизнь невыносимой: издевается, поднимает на нее руку.

А недавно Плаксина заявила о том, будто родители пытались упечь ее в психбольницу. И все бы ничего, но столь ужасающая картина мало вяжется с некоторыми другими факторами.

Начнем с того, что Татьяна Плаксина – это долгожданная и единственная дочь Любови Успенской, которая в молодости перенесла несколько выкидышей. Певица долгое время мечтала стать мамой и стремилась к этому не один год. Познав, наконец, радость материнства, королева шансона в буквальном смысле слова дала своей дочери все и выполняла любой ее каприз. Татьяна не нуждалась ни в чем: была обеспечена финансово, получала лучшее образование, путешествовала по миру, пробовала себя в любых начинаниях, которые неизменно поддерживала звездная мать.

В свои полные 30 лет Плаксина ни разу нигде не работала. Девушка является свободным художником: пишет картины, сочиняет музыку и стихи. Просто так, для души. Кстати, сейчас Татьяна проживает в США. На какие деньги, спросите вы? Конечно же, на финансы своей звездной матери. Собственно, абсолютно всю свою жизнь Плаксину обеспечивает именно Любовь Успенская. Та самая “злобная” мать, которую сейчас родная дочь обвиняет во всех смертных грехах.

На мой взгляд, Татьяна Плаксина – яркий пример неблагодарного ребенка. Как говорится в простонародье, девушка просто “зажралась”. По сути на месте Татьяны мечтает оказаться чуть ли не каждый: живи в свое удовольствие на всем готовом, путешествуй, занимайся любимым делом для души и ни о чем не тревожься. Ведь рядом богатая мама, которая всегда поможет и переведет на счет пару-тройку тысяч евро. Но Плаксина, очевидно, все это не ценит.

Я думаю, есть способ, который может закрыть громкий конфликт между мамой и дочкой. Любови Успенской нужно просто на время перекрыть кислород неблагодарной наследнице и перестать ее спонсировать.

Когда Татьяна окажется без средств к существованию, не сомневаюсь, мама вновь станет для нее самым ценным и дорогим человеком. И именно в этот момент мы сможем услышать от Плаксиной долгожданные извинения. Но решится ли на такой шаг Успенская? Сможет ли, помимо пряника, использовать в воспитании еще и кнут?

Мне кажется, лишь столь радикальные меры могут повлиять на дочь Успенской. Ну а если все останется, как прежде, нас ждет еще множество выпусков скандальных ток-шоу с неожиданными и фальшивыми откровениями звездной наследницы. Со стороны Любовь Успенская кажется очень душевным, чутким и щедрым человеком, и я надеюсь, что ее страшный семейный конфликт скоро разрешится и будет иметь счастливый конец.