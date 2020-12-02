Протестуем по-соседски

02.12.2020, 23:44, Разное

Минчане поменяли тактику протестов и теперь побеждают на своих территориях.

Массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов не прекращаются в Беларуси с августа. Лукашенко и его «слабовики» (так белорусы называют силовиков) продолжают подвергать протестующих жестоким репрессиям. По данным правозащитных организаций, чуть больше чем за 100 дней протестов в Беларуси было задержано около 31 тысячи человек, многие из них уже прошли через суды и тюрьмы с ужасными условиями.

— Наступают холода. Многие боялись, а Лукашенко со своей свитой только на это и надеялся, что в таких условиях протесты сдуются, — рассуждает житель минского микрорайона Малиновка Михаил. — Да, выходить на протесты действительно уже не так комфортно, как в теплое время года. К тому же сейчас многие белорусы болеют коронавирусом. Но мы понимаем:

если сейчас сдать позиции, тот фашизм и правовой беспредел, в котором мы все сейчас живем, укоренится окончательно, и тогда уже всем нам не сдобровать.

Так же, как Михаил, сейчас думают тысячи белорусов. Поэтому несколько недель назад они приняли решение выходить на акции протеста раньше, к 12 часам, а не к 14, чтобы захватить больше светового дня, а потом и вовсе придумали новый формат протеста — «дворовые митинги». Их суть в том, чтобы собираться не одной многотысячной колонной в каком-то конкретном районе, а сразу во всех.

— Наверняка Лукашенко думал, что уход протестующих минчан в районы — это победа. Мол, нет многотысячной толпы, идущей по центру города, и ладно. Но не тут-то было. На деле справиться с одной толпой силовикам было проще, к тому же за несколько месяцев у них уже появилась отработанная схема. А тут, простите, война на новой территории. К тому же еще и в новых локациях, — рассуждает уже Анастасия. Девушка принимает участие практически во всех акциях протеста и уже считает себя митингующим с приличным стажем.

Последние такие «дворовые митинги» прошли в Минске 29 ноября. Люди заранее скоординировались в районных и дворовых чатах, а выходить договорились во дворы, к местным торговым центрам, магазинам и на площади. В некоторых более крупных центральных районах митингующие решили «прогуляться» в обход центра и проспектов, чтобы максимально минимизировать число задержанных. Многие, прекрасно зная свою территорию, заранее договаривались: если начинают окружать — бежим врассыпную, а потом встречаемся в общей точке.

К примеру, так поступили жители Малиновки. Район считается спальным, и в нем живет много так называемых «конкретных пацанов», которые на общие воскресные митинги, может, и не ходили, но «за район» уж точно вышли. Силовики на их фоне казались беспомощными котятами, а интернет на следующий день облетели кадры с видео, где не жители Малиновки убегают от ОМОНа, а наоборот. То, что люди в касках применяли против протестующих и слезоточивый газ, и светошумовые гранаты, им не помогло. Митингующие не разбежались даже после этого.

— Это было похоже на игру «казаки-разбойники», где народ — казаки, а эти в масках и с дубинками — разбойники, — говорит жительница той самой Малиновки Ольга. — Отлично поиграли. Разбойников на всех казаков не хватило. Они не смогли, да и вряд ли смогут справиться со всеми нами.

По оценкам журналистов, всего на улицы Минска 29 ноября вышли порядка нескольких десятков тысяч митингующих. Это действительно меньше, чем осенью, но в сумме митингующие устроили одновременно более 60 отдельных акций протеста.

Правозащитники подтверждают: с точки зрения числа количества задержанных смена формата митингов действительно оказалась эффективной. По данным правозащитного центра «Вясна», в воскресенье были задержаны 416 человек. И это гораздо меньше, чем тогда, когда белорусы выходили на один общий митинг.

Самим митингующим новый формат понравился, а вот Лукашенко и его «слабовиков» он, кажется, разозлил еще больше.

На следующий день, 30 ноября, на традиционный «Марш мудрости» в центр города вышли пенсионеры, к которым присоединились еще и медики.

Фото: EPA

Как всегда, бабушки и дедушки, которым надоел Лукашенко, двинулись по центру города от Красного костела. Вот только вскоре путь манифестантам, скандирующим «Позор!», преградили патрульные автомобили милиции. И их было действительно много. Раньше на маршах пенсионеров такого не наблюдалось.

Какому-то числу участников «Марша мудрости» удалось обойти силовиков, но потом люди в балаклавах развернули колонну в обратную сторону и снова перекрыли движение по тротуару, зажав людей в кольцо. Но пенсионеры не испугались, а те, кто оказался в окружении, и вовсе запели «Священную войну».

«Бабушки и деды, идем до победы!» — скандировали тем временем демонстранты, оказавшиеся в другой, свободной, колонне.

Через какое-то время между протестующими и «неизвестными людьми в шлемах» произошла стычка. Возле здания КГБ пенсионеров стали оттеснять военные с дубинками в руках. На видео, которые разлетелись по соцсетям, видно, как нескольких протестующих схватили люди в зеленой форме и затащили в микроавтобус.

Уже вечером минчан задерживали на дворовых чаепитиях просто потому, что они дружат дворами и хотят одного и того же — свободы от диктатора, который, кажется, уже окончательно потерял контроль, объявив войну против своих же граждан.

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грехопадение министра Лаврова. Публичная поддержка садиста во главе соседней страны — непреодолимый репутационный ущерб