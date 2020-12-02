“Без собственного курса валют”. Украинских туроператоров обязали указывать цену туров в гривне

02.12.2020, 23:40, Новости дня

Антимонопольный комитет обязал туристических операторов в течение 10 дней изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен туров на сайтах. Об этом 2 декабря сообщил руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

В ведомстве призвали информировать потребителей о ценах, не вводя в заблуждение.

“По решению временной админколлегии Антимонопольного комитета, они [туристические операторы] будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без так называемого “собственного курса валют”, – сообщил Хмельницкий.

По его словам, во время расследования АМКУ выявил, что реклама туров “в долларах” вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами “собственного курса валют”. Поэтому комитет предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривне, без использования “собственного курса валют”.

Хмельницкий заявил, что в случае невыполнения рекомендаций операторы вынуждены будут заплатить штраф.

На встрече с операторами председатель АМКУ Ольга Пищанская обсудила это решение с представителями туроператоров, и они пообещали выполнить его в срок, добавил он.

https://www.facebook.com/khmelnitskyy.aleksey/posts/3742254555826646