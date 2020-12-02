Кабмин работает над тотальным тестированием на COVID-19. В приоритете – большие города

02.12.2020, 23:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины работает над проектом тотального тестирования на COVID-19, сообщил в интервью журналу “Корреспондент” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 декабря.

“Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек”, – уточнил министр регионы применения.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в конце года будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка. Сейчас они обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, добавил Шмыгаль.

“Надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года. После этого можно будет решить, какие ограничения стоит вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли”, – пояснил он.

В новом исследовании ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере говорится, что массовое экспресс-тестирование на COVID-19 может положить конец пандемии в течение шести недель. В Украине 124 лаборатории всех форм собственности привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 2 декабря коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.