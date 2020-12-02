 

Следователя по особо важным делам заподозрили в поджоге отдела СК

02.12.2020, 23:04, Новости дня

Поджог здания Следственного комитета по Троицкому и Новомосковскому округам «заказал» следователь по особо важным делам Максим Митасов, сообщают СМИ.

По словам осведомленного источника, сотрудник СК заплатил исполнителям за поджог здания Следственного комитета по Троицкому и Новомосковскому округам 50 тыс. рублей. На такой поступок, по словам подозреваемого, он пошел, чтобы «насолить начальству», информирует сайт телеканала «Рен-ТВ».

По сведениям телеканала, Митасов составил план помещения, где располагался отдел руководителя, сделал дубликат ключа и передал его злоумышленникам. В результате пожара был уничтожен целый этаж, где хранились важные дела.

Накануне следователя задержали сотрудники ФСБ. Все это время Митасов продолжал ходить на работу. Тем временем начальник отдела, с которым у него был конфликт, уже вышел на пенсию, говорится в материале.

Напомним, 19 мая 2017 года в здании следственного отдела СК в Новой Москве по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1 произошел пожар.



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