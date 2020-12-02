Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным

02.12.2020, 23:00, Разное

В конце ноября Минск посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он намекнул Александру Лукашенко на необходимость выполнять договоренности о политической реформе.

В случае отказа Евросоюз введет против белорусского лидера новые санкции, считает Болкунец. Брюссель планирует принять очередной пакет экономических мер 7 декабря. По данным политолога, под санкции могут попасть 400 белорусских предприятий и 30 бизнесменов.

Кремль поддержал Лукашенко в разгар политического кризиса, и новые санкции против Белоруссии могут нанести ущерб интересам России, полагает эксперт. Он призвал Москвы сделать все возможное, чтобы убедить Минск запустить конституционную реформу.

Болкунец уверен: без российской поддержки Лукашенко уже бы не был президентом. Кремль дает ему последний шанс, чтобы уйти мирно, сказал эксперт в комментарии порталу “Украина.ру”.

�������� ��В Минске состоялась встреча С.В.Лаврова с Президентом Республики #Беларусь А.Г.Лукашенко#Россия #Лавров #Белоруссия #Дипломатия pic.twitter.com/0oP4FVurZG

— МИД России ���� (@MID_RF) November 26, 2020

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября. Президент Белоруссии анонсировал создание рабочей группы для разработки реформы. Российский лидер поддержал инициативу.

Ранее белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщали, что конституционная реформа может начаться в конце января. Запланирован созыв Всебелорусского народного собрания. На нем обсудят изменения социально-экономической и политической системы.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Александра Лукашенко. Под удар попали и чиновники из окружения главы государства.