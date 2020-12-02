Глава Счетной палаты Кудрин заразился коронавирусом

02.12.2020, 22:50, Разное

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — написал он.

Одновременно с этим на самоизоляцию отправилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Коронавирусом уже переболели многие российские чиновники. Так, с начала пандемии инфекцию выявили у премьер-министра Михаила Мишустина, бывшего министра энергетики Александра Новака, главы минкульта Ольги Любимовой, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и других.

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