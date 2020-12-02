Чубайса уволят с поста главы “Роснано”

02.12.2020, 22:46, Новости дня

Президент России Владимир Путин предложил первому зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову пост главы госкорпорации “Роснано”. Об этом Путин заявил 2 декабря во время видеосовещания с Куликовым, сообщила пресс-служба Кремля.

“Вам предлагается возглавить одну из крупнейших структур развития – “Роснано”. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики”, – сказал Путин.

Акционерное общество “Роснанотех” (100% акций принадлежат государству) было создано в 2007 году, в 2011 году реорганизовано в “Роснано”. С 2008-го корпорацию возглавляет бывший первый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс. На сайте госкорпорации сообщается, что “Роснано” “содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую или через инвестиционные фонды в высокотехнологичные проекты, создающие новые производства на территории России”.

До этого увольнение Чубайса не анонсировалось.